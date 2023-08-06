В ГИБДД раскрыли подробности массовой аварии на Пермском тракте

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Нарушение требований разметки стало причиной массовой аварии на Пермском тракте в Нижнесергинском районе. Авария произошла около 13:00 на 283 километре трассы «Пермь-Екатеринбург».

Так, сотрудники ГИБДД установили, что 28-летний водитель Chevrolet Klan свернул налево через сплошную полосу и столкнулся с фурой Freightliner. После чего легковушку выбросило на встречную полосу, где произошло дальнейшее столкновение с автомобилем Isuzu.

Среди пострадавших 60-летняя женщина-пассажир легковушки Chevrolet Klan.

- Женщина получила различные травмы. Ее доставили в Первоуральскую больницу для получения необходимой помощи. Инспекторами ДПС установлено, что все участники происшествия были трезвые, ремнями безопасности пользовались, - сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Водителям напоминают о необходимости быть внимательными при управлении транспортом. Недопустимо совершать повороты и развороты в местах, запрещенных дорожными знаками и разметкой.

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