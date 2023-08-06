Поставщики тепла взыскали с мэрии Серова около 700 тысяч рублей

Компания получит около 700 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теплоснабжающая компания «Вертикаль» взыскала с администрации Серова деньги за поставку энергии в виде горячей воды. Соответствующее решение об этом было вынесено 1 августа в Арбитражном суде Свердловской области.

При этом, задолженность за услугу достигла 681,7 тысяч рублей. С суммой неустойки компания получит 693,5 тысяч рублей.

- Истцом предъявлено ко взысканию неустойки за период с 26 сентября 2022 по 16 февраля 2023 в размере 11847 рублей. С продолжением начисления неустойки на сумму долга, начиная с 17 февраля 2023 года, - сообщается в решении суда. - Взыскать с отраслевого органа администрации Серовского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом» в пользу ООО «Вертикаль» задолженность в размере 681, 7 тысяч рублей по оплате коммунальных ресурсов, поставленных в период июль-ноябрь 2022 года.

При этом, энергию поставляли во временно свободные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде, а также другие объекты теплоснабжения. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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