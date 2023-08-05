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НовостиПроисшествия5 августа 2023 15:08

В Ирбите задержали 12-летнего мальчика на мотоцикле

В Ирбите подросток взял мотоцикл у отца и поехал кататься
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Ирбите сотрудники ГИБДД задержали 12-летнего мальчика на мотоцикле. У него не было прав и мотошлема.

- Мальчик 12 лет без спроса взял мотоцикл, принадлежащий отцу, и поехал кататься, но бдительные инспекторы ДПС остановили нарушителя, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекторы вызвали на место сотрудников ПДН и отца мальчика. Полицейские проведут профилактическую работу с родителями подростка.

Госавтоинспекция напоминает родителям, что они должны контролировать, не допускать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль транспортного средства.

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