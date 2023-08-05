В РЖД заявили, что никакого коллапса на вокзале не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на очереди на железнодорожном вокзале утром 5 августа. Как пишет E1.RU, людей было много и в зоне досмотра, где якобы работала только одна рамка, и на кассах. В РЖД объяснили, в чем причина скопления людей. И дело вовсе не в работе рамок и касс.

- Зоны досмотра и пригородные кассы на вокзале Екатеринбург работают в штатном режиме, все оборудование в рабочем состоянии. Билеты на электропоезда можно оформить в пригородных кассах, в приложении «РЖД Пассажирам», в терминалах СПК, - рассказали в пресс-службе РЖД.

Также там отметили, что времени на ожидание у людей, стоявших в очередях, на самом деле, уходило немного и коллапса на вокзале, как могло показаться пассажирам, не было. А людей было больше, чем в обычные дни, так как субботний день выдался теплым, и появилось много желающих уехать из города, в том числе отдохнуть на природе.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru