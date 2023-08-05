В РЖД заявили, что никакого коллапса на вокзале не было
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Екатеринбурга пожаловались на очереди на железнодорожном вокзале утром 5 августа. Как пишет E1.RU, людей было много и в зоне досмотра, где якобы работала только одна рамка, и на кассах. В РЖД объяснили, в чем причина скопления людей. И дело вовсе не в работе рамок и касс.
- Зоны досмотра и пригородные кассы на вокзале Екатеринбург работают в штатном режиме, все оборудование в рабочем состоянии. Билеты на электропоезда можно оформить в пригородных кассах, в приложении «РЖД Пассажирам», в терминалах СПК, - рассказали в пресс-службе РЖД.
Также там отметили, что времени на ожидание у людей, стоявших в очередях, на самом деле, уходило немного и коллапса на вокзале, как могло показаться пассажирам, не было. А людей было больше, чем в обычные дни, так как субботний день выдался теплым, и появилось много желающих уехать из города, в том числе отдохнуть на природе.
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