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НовостиПолитика4 августа 2023 13:21

В мэрии Екатеринбурга комитеты преобразуют в департаменты

Это предложение мэра Алексея Орлова приняли депутаты
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В структуре мэрии грядут изменения

В структуре мэрии грядут изменения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два комитета Городской думы Екатеринбурга преобразуют в департаменты городской администрации. Решение об этом приняли народные избранники из комитета по местному самоуправлению, культурной и информационной политике, после принятия соответствующего предложения градоначальника Алексея Орлова на заседании 4 августа.

Согласно проекту решения, в структуре мэрии Екатеринбурга вводятся изменения – комитет промышленной политики и развития предпринимательства преобразуют в департамент промышленной и инвестиционной политики, комитеты по товарному рынку и по организации бытового обслуживания населения объединят в единый департамент потребительского рынка и услуг.

Цель преобразований – повышение эффективности решения задач органами местного самоуправления. Для этого придется увеличить фонд оплаты труда, но число сотрудников городской администрации не увеличится.