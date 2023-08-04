В мэрии Екатеринбурга комитеты преобразуют в департаменты

В структуре мэрии грядут изменения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два комитета Городской думы Екатеринбурга преобразуют в департаменты городской администрации. Решение об этом приняли народные избранники из комитета по местному самоуправлению, культурной и информационной политике, после принятия соответствующего предложения градоначальника Алексея Орлова на заседании 4 августа.

Согласно проекту решения, в структуре мэрии Екатеринбурга вводятся изменения – комитет промышленной политики и развития предпринимательства преобразуют в департамент промышленной и инвестиционной политики, комитеты по товарному рынку и по организации бытового обслуживания населения объединят в единый департамент потребительского рынка и услуг.

Цель преобразований – повышение эффективности решения задач органами местного самоуправления. Для этого придется увеличить фонд оплаты труда, но число сотрудников городской администрации не увеличится.