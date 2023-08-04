В Верхней Салде простятся с 29-летним военным, погибшим на СВО

Свердловчанин погиб 22 июля, выполняя воинский долг. Фото: Администрация Верхней Салды
В Верхней Салде просятся с военным, погибшем в зоне специальной военной операции. Андрею Игошеву было 29 лет. Об этом сообщили в администрации города.
- Администрация Верхнесалдинского городского округа приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Игошева, - отмечают в мэрии.
Свердловчанин погиб 22 июля, выполняя воинский долг. Прощание с мужчиной состоится 5 августа в похоронном доме «Помощь» в 14:00. Спустя полчаса пройдет отпевание в храме Иоанна Богослова.
Ранее, в мае 2023 года, в Екатеринбурге простились с бойцом, погибшим на СВО. Игорь Истомин ушел на спецоперацию добровольцем. Долгое время свердловчанин числился пропавшим без вести. У мужчины осталась жена и дети. Он увлекался пением: мужчина писал и исполнял различные композиции.
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