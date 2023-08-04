Сосо Павлиашвили выступил в Екатеринбурге перед ранеными бойцами СВО

Певец выступил в Екатеринбурге перед бойцами СВО. Фото: блог Алексея Орлова
Известный певец Сосо Павлиашвили по приглашению мэра Екатеринбурга выступил в уральской столице перед ранеными бойцами специальной военной операции, которые проходят лечение в госпитале Центрального военного округа. Певец выступил вместе с супругой и сыном.
Сосо выступил вместе с семьей. Фото: блог Алексея Орлова
- Невероятная энергетика, счастливые глаза наших парней, - комментирует выступление мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Глава города подчеркнул, что с участниками СВО работают первоклассные медики.
Певец приехал по приглашению глава города Алексея Орлова. Фото: блог Алексея Орлова
Ранее к бойцам в Екатеринбурге в госпиталь приезжал актер и режиссер Владимир Машков.