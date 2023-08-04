В ямальском поселке Тазовский нашли замену деревянным больницам

Новую больницу откроют через полтора года Фото: Олег ЗОЛОТО

В поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа к концу 2024 года возведут несколько медицинских объектов по национальному проекту «Здравоохранение». После ввода в эксплуатацию медицинских учреждений в населенном пункте не останется деревянных больниц. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

Здесь сейчас строят стационар площадью 14 600 квадратных метров, где разместятся приемное отделение, операционный блок, хирургический блок, подразделение скорой и неотложной помощи, а также терапевтическое отделение, реанимация, стерилизационный кабинет, аптека и отделение санавиации.

Новый объект соответствуют всем параметрам национального проекта.