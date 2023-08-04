На Уралмаше появится 25-метровое колесо обозрения

Колесо обозрения будет работать круглый год Фото: Иван МАКЕЕВ

На Уралмаше установят 25-метровое колесо обозрения. Аттракцион панируют достроить до конца лета. Об этом сообщили в пресс-службе летнего парка «Уралмаш».

- Специалисты провели изыскания и скоро начнут монтаж конструкции. Сначала приедет основание и лучи колеса, затем - кабинки. Ни одно дерево при этом не пострадает, - поделились в парке.

Планируется, что колесо обозрения будет работать круглый год, зимой внутри кабинок будут работать обогреватели, а летом – кондиционеры. Полный оборот аттракциона будет занимать пять минут.

Отремонтируют и площадку перед колесом. Она станет более приспособленной для отдыха. В парке демонтируют ветхое здание, располагающееся посередине. На центральной площади появится новый асфальт.

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