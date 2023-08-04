В двух свердловских городах на день перекроют центральные улицы

Введение запрета связано с проведением Дня города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В двух свердловских городах перекроют центральные улицы. Ограничения введут 5 августа в Камышлове и Талице. Введение запрета связано с проведением Дня города. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

- Просим автомобилистов заранее планировать свои маршруты, - добавили в ГИБДД.

В Камышлове оно будет распространять с 9:00 до 00:00 на улице Ленина, от Энгельса до Комсомольской, на улице Карла Маркса, от Урицкого до Ленина и на улице Маяковского, от Свердлова до Карла Маркса. Также с 12:50 до 13:30 проезд будет перекрыт на перекрестках улиц Красных Орлов - Ленина, Куйбышева -Свердлова, Карла Марса - Урицкого.

В Талице движение в центре города перекроют с 9:00 до 00:00. Они будут распространяться на улицах Ленина, от Луначарского до Васильева, на улице Васильева, от Луначарского до Ленина, на улице Волгоградской, от Ленина до Исламова, на улице Исламова, от Васильева до Волгоградской.

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