В центре Екатеринбурга откроется новый семейный ресторан

Заведение рассчитано на 200 гостей. Фото: проектная документация ресторана

В центре Екатеринбурга появится новый семейный ресторан. Проектом занимается команда именитого ресторатора Кирилла Шлаена. Новое заведение разместится на третьем этаже торгового центра напротив БЦ «Высоцкий».

Ресторан планируют открыть уже осенью 2023 года. В меню будут понятные и детям, и взрослым блюда. Планируется, что их подача будет необычной. Команды других проектов Шлаена также присоединились к созданию нового ресторана.

- Он рассчитан почти на 200 гостей. Пространство расширят за счет нескольких залов семейных торжеств, игротеки, детского театра и ателье тортов, - рассказали в ресторане.

Интерьер ресторана также можно назвать семейным. Фото: проектная документация ресторана

Интерьер ресторана также можно назвать семейным. Над дизайном работала стилист Елена Гончарова. Заведение планируют сделать максимально уютным и подходящим как для взрослых, так и для детей.

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