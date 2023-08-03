В Екатеринбурге до конца лета перекроют движение по улице Инженерной

Ограничения связаны с проведением модернизации тепловых сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге до конца лета перекроют участок улицы Инженерной. Проезд рядом с домами №№ 29, 31 и 30, 32 будет ограничен. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения связаны с проведением модернизации тепловых сетей. На месте будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

- Движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Косарева – Академика Губкина – Бородина – Грибоедова – Зои Космодемьянской – Многостаночников, - пояснили в мэрии.

Отмечается, что ремонтные работы никак не повлияют на движение общественного транспорта.

Напомним, что в Екатеринбурге улицу Начдива Онуфриева перекроют до середины сентября. Движение ограничили до 17 числа. Причиной перекрытия улицы стало проведение работ по капитальному ремонту. Ограничения будут вводиться в два этапа.

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