В Екатеринбурге до конца лета перекроют движение по улице Инженерной

Ограничения связаны с проведением модернизации тепловых сетей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге до конца лета перекроют участок улицы Инженерной. Проезд рядом с домами №№ 29, 31 и 30, 32 будет ограничен. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения связаны с проведением модернизации тепловых сетей. На месте будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.
- Движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Косарева – Академика Губкина – Бородина – Грибоедова – Зои Космодемьянской – Многостаночников, - пояснили в мэрии.
Отмечается, что ремонтные работы никак не повлияют на движение общественного транспорта.
Напомним, что в Екатеринбурге улицу Начдива Онуфриева перекроют до середины сентября. Движение ограничили до 17 числа. Причиной перекрытия улицы стало проведение работ по капитальному ремонту. Ограничения будут вводиться в два этапа.
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