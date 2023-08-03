Фото: Фонд святой Екатерины
В Екатеринбурге закончили строительство пансионата реабилитации и долечивания онкобольных детей. Его построили за полтора года.
- Новый медицинский центр станет подарком на 300-летие Екатеринбурга от благотворителей, и сейчас на строительной площадке идут финальные работы, - рассказали в Фонде святой Екатерины.
Сейчас на строительной площадке идут финальные работы.
Здесь дети будут получать полный спектр услуг при лечении онкологических и гематологических заболеваний, а количество пациентов, которым будет оказана оперативная помощь, увеличится на 40%.
В состав детского пансионата вошли 36 комнат проживания «Мать и дитя», шесть двухместных палат дневного стационара, процедурные кабинеты, центр психологической помощи, выделенная зона для школы и игровая комната. Аналогичный проект есть только в Москве.
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