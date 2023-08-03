На Среднем Урале на борьбу с онкологией дополнительно выделили 1 миллиард рублей

В Свердловской области на борьбу с онкологией дополнительно выделили один миллиард рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на борьбу с онкологией дополнительно выделили один миллиард рублей. Такое решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики области.

- Мы наращиваем усилия в борьбе с онкозаболеваниями. Речь идет о предоставлении пациентам бесплатных лекарств. В перечень льготных препаратов вошли более 30 наименований. В 2023 году из областного бюджета направим на эти цели один миллиард рублей, - заявил глава Свердловской области.

Помимо этого, были внесены изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В 2023 году объем финансирования вырастет почти на два миллиарда рублей. Это поможет свердловчанам получать больше бесплатных медицинских услуг. Средства, запланированные на лечение короновирусной инфекции, направят на иные цели. Всего перераспределят около миллиарда рублей. Это позволит оплатить 15 тысяч случаев лечения рака.

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