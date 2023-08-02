Медики Сургута сдержали распространение кори

Лучшая защита от кори - прививка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики Сургута за счет грамотных противоэпидемических действий смогли сдержать распространение кори в городе в отличие от нескольких других российских городов. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Нередко корь завозят гости из ближнего зарубежья, так как население там привито в минимальном количестве.

- Решающее значение в борьбе с коревой инфекцией играет вакцинопрофилактика. Привиться от кори легко, доступно и просто в любой медицинской организации по месту жительства, - рассказала представитель регионального Роспотребнадзора по Сургуту Елена Пинженина.

Тем, кто не знает, привит или нет, можно исследовать кровь на наличие иммуноглобулина класса G.