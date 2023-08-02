В центре Екатеринбурга появится мобель в стиле картин Малевича

«Фигуры Малевича» планируют установить на пересечении улиц 8 Марта – Ленина. Фото: проектная документация

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков для возведения арт-объектов. В городе разместят мебель в стиле художника Малевича, абстрактную лестницу и мини-библиотеку. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Рядом со скамейками появится мини-библиотека. Фото: проектная документация

- Выполнение мероприятий по улучшению туристской инфраструктуры в туристском центре города Екатеринбурга в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия Гостеприимства», - отмечается в документации.

«Фигуры Малевича» планируют установить на пересечении улиц 8 Марта – Ленина. Скамейки появятся в сквере у гимназии №9. Недалеко от него установят мини-библиотеку. Она будет выглядеть как книжный стеллаж со скамейками. А в Историческом сквере появится лестница-амфитеатр.

В Историческом сквере появится лестница-амфитеатр. Фото: проектная документация

Установка всех арт-объектов обойдется мэрии в 7,8 миллиона рублей. Торги запланированы на 9 августа. Скамейки, лестницу и книжную полку исполнитель должен будет установить в течение месяца после заключения контракта.

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