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НовостиОбщество2 августа 2023 6:52

Из Екатеринбурга в Донбасс отправили 20 тонн гуманитарного груза

Новую партию гуманитарного груза отправили мобилизованным в Донбасс из Екатеринбурга
Дарья ЧИПУРИНА
в гуманитарный груз вошли медикаменты, автозапчасти, осветительные приборы, генераторы и маскировочные сети

в гуманитарный груз вошли медикаменты, автозапчасти, осветительные приборы, генераторы и маскировочные сети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга отправилась партия гуманитарного груза в Донбасс. Для мобилизованных собрали 20 тонн различных вещей. Об этом сообщили в администрации города.

- Отправка гуманитарного груза Екатеринбургом – это уже традиция. Наш город всегда поддерживает тех, кому нужна помощь. Все эти предметы первой необходимости были собраны неравнодушными жителями уральской столицы, – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Для нуждающихся бойцов собрали медикаменты, автозапчасти, осветительные приборы, генераторы, маскировочные сети, личные посылки и детскую литературу. Организовали сбор волонтеры центра «Мы рядом».

Ранее, в декабре 2022 года, екатеринбургские волонтеры отправили гуманитарный груз в Донбасс весом 15 тонн. Уральские добровольцы сопровождали машину на всем пути следования.

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