В Екатеринбурге благоустроят участок набережной Исети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга планирует благоустроить еще часть набережной реки Исеть. Ремонтные работы планируют сделать в два этапа: сначала сделают левый берег, а затем - правый. Готовую набережную подрядчик должен будет предоставить к 2025 году. На данный момент, на сайте госзакупок проводятся торги на сумму 1,2 миллиарда рублей за всю работу. Подрядчик будет определен 22 августа.

На набережной планируют оборудовать места для отдыха: сделать площадку для игры в гольф, поставят пляжные сооружения, оформят парковую территорию и парковые сооружения для отдыха.

Также, 1 августа был проведен совет по развитию общественных пространств, где обсудили проект по улучшению другого участка набережной. Там был представлен эскизный проект благоустройства набережной вблизи жилого комплекса «Дом у реки» в границах улиц Павлодарской и Щербакова.

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