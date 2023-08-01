Улицу Начдива Онуфриева перекроют до середины сентября

Причиной перекрытия улицы стало проведение работ по капитальному ремонту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Юго-Западном районе Екатеринбурга до середины сентября перекроют улицу. Движение по Начдива Онуфриева ограничат до 17 числа. Об этом сообщили в администрации города.

Причиной перекрытия улицы стало проведение работ по капитальному ремонту. Ограничения будут вводиться в два этапа. С 10 по 25 августа транспорт не сможет передвигаться по Начдива Онуфриева от 58 до 25 дома. С 25 августа по 17 сентября движение будет ограничено от Начдива Онуфриева, 62, до Амундсена.

- Движение транспорта будет организовано по следующей схеме: улица Начдива Онуфриева – проезд Решетникова – улица Академика Бардина – улица Амундсена, - рассказали в мэрии.

Ранее стало известно, что сроки перекрытия улицы Серафимы Дерябиной продлили до 31 августа. На данном участке дороги строят трамвайную линию, ведущую в Академический. На данный момент там установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

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