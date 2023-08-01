За год на свердловское здравоохранение потратили 3,5 млрд рублей

В уральскую медицину вкладываются огромные деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году на сферу здравоохранения в Свердловской области потратили 3,5 миллиарда рублей. 1 августа губернатор региона объяснил, на что потратили деньги. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

1. В нижнем Тагиле, Красноуфимске и Серове созданы центры онкологической помощи.

2. Оснащены современным оборудованием 2 сосудистых центра и 15 первичных сосудистых отделений.

3. Свердловский онкологический диспансер и Областная клиническая больница №1 получили высокотехнологичное оборудование.

4. Созданы два отделения общей врачебной практики и 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

5. Для медицинских учреждений куплено 162 автомобиля.

6. Полностью завершен ремонт 56 объектов здравоохранения.

Для решения проблемы дефицита кадров в Свердловской области идет активная подготовка медиков – в Уральском медицинском университете сейчас учатся 2 600 студентов-целевиков. Их число увеличат.