В Нижнем Тагиле до конца года перекроют улицу Октябрьской революции

Движение в центре города будет перекрыто со 2 августа по 30 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле перекроют улицу Октябрьской революции. Проезд по ней будет перекрыт до конца года. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

Движение в центре города будет перекрыто со 2 августа по 30 декабря. Это связано с ремонтными работами на дороге. Их проводит компания «Уралстроймонтаж».

Для проезда к домам организуют двухстороннее движение по улице Газетной от проспекта Мира до Октябрьской революции. Стоянку для транспорта также закроют. Для предприятий создадут подъезды от Дома быть «Эра» на Ленина, 64 через ГСК Юбилейный и ГЭК «Строиель-1».

Ранее в Нижнем Тагиле была сдана в эксплуатацию улица Тагилстроевская. Отремонтировано больше 1,5 километров дороги. Также были установлены тротуары и примыкания, благоустроен газон, положена тактильная плитка и нанесена новая разметка.

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