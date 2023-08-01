В Екатеринбурге мужчина скончался на детской площадке

Мужчина скончался после того, как ему стало плохо на жаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Академика Бардина 31 июля мужчина скончался прямо на детской площадке. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в полиции.

- Данных о том, что смерть мужчины наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется, - рассказал официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Также он сообщили, что, по предварительным данным, на площадке скончался 79-летний пенсионер. Ему стало плохо на жаре.

Следователи проводят проверку.

- В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, устанавливаются возможные очевидцы, тело будет направлено на судмедэкспертизу, - добавили в СК по Свердловской области.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru