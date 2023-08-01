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НовостиПроисшествия1 августа 2023 5:32

В Екатеринбурге мужчина скончался на детской площадке

Житель Екатеринбурга умер на детской площадке
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мужчина скончался после того, как ему стало плохо на жаре

Мужчина скончался после того, как ему стало плохо на жаре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Академика Бардина 31 июля мужчина скончался прямо на детской площадке. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в полиции.

- Данных о том, что смерть мужчины наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется, - рассказал официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Также он сообщили, что, по предварительным данным, на площадке скончался 79-летний пенсионер. Ему стало плохо на жаре.

Следователи проводят проверку.

- В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, устанавливаются возможные очевидцы, тело будет направлено на судмедэкспертизу, - добавили в СК по Свердловской области.

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