Мэрия Нижнего Тагила хочет взыскать у владельца «Тагилхлеба» 1,3 миллиона рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Администрация Нижнего Тагила направила в Арбитражный суд Свердловской области 11 исковых заявлений на предпринимателя Станислава Бойко. В общей сложности с владельца «Тагилхлеба» хотят взыскать 1,3 миллиона рублей. Все дела были возбуждены в один день - 12 июля.
Всего на предпринимателя заведено 44 дела в суде области, часть из них - задолженности за газ, электроэнергию, транспортировку отходов и за взносы на капитальный ремонт.
В конце 2021 года в Нижнем Тагиле стали закрываться магазины «Тагилхлеба», тогда все точки, которые работали, были арендованными и предприниматели работали под брендом магазина.
- Из-за возникшей задолженности арендатора перед АО «Тагилхлеб», руководством нашего предприятия было принято решение расторгнуть договоры аренды и заняться поиском других арендаторов, - писали в социальных сетях Нижнетагильского хлебокомбината.
На данный момент, в Нижнем Тагиле открыт один магазин при хлебокомбинате.
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