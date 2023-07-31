Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 10:01

Пряники из Сургута отправили бойцам СВО

Крупную партию передал местный предприниматель
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Югорские пряники отправили в зону СВО

Югорские пряники отправили в зону СВО

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Производитель пряников из Сургута передал партию товара бойцам СВО. На предприятии изготовили тысячу пряников, которыми угостят военнослужащих. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Местные пряники отличаются уникальным составом, их рецепт обнаружили в одном из музеев Ханты-Мансийска. Этому рецепту больше 200 лет, состав продукта полностью уникален. В состав входят кедровые орехи, мед и брусника.

Отметим, что многие жители уральских регионов помогают бойцам СВО – они вяжут носки, делают валенки, изготавливают специальные носилки. Все это отправляют в зону специальной военной операции.