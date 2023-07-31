На ВИЗе загорелась квартира в 16-этажном доме

В тушении пожара участвуют 23 человека и 8 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ВИЗе на улице Металлургов утром 31 июля произошел пожар в 16-этажном доме. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в МЧС, до прибытия пожарных из задымленного здания самостоятельно эвакуировались 26 человек. Еще четыре были спасены с помощью специальных масок дыхательных аппаратов.

- В 06:51 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - На площади 20 квадратных метров горит квартира на 15 этаже 16-этажного дома.

В 07:26 пожарным удалось локализовать пожар. Еще через семь минут открытое горение было ликвидировано.

В тушении пожара участвуют 23 человека и 8 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

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