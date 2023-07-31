В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали женщина и ее 10-месячная дочка

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Дзержинском районе Нижнего Тагила в ДТП пострадали 21-летняя женщина и ее 10-месячная дочка. Авария произошла вечером, 30 июля возле дома № 66 по Энтузиастов.

- Водитель автомобиля Lada Granta при движении со стороны улицы Зари в сторону улицы Чайковского при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении приближающемуся справа автомобилю ВАЗ 2115, и допустил с ним столкновение, - рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

Ребенок и мама, пострадавшие в ДТП, ехали в ВАЗ. За рулем машины находился 21-летний глава семейства. Семья направлялась из коллективного сада, в магазин за покупками. Женщине с дочкой оказали первую помощь и доставили в ЦГ №1.

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В ГИТБДД отметили, что малышка перевозились без нарушений, с помощью детского удерживающего устройства - автокресла, соответствующее возрасту и росту, что помогло избежать получения более серьезных травм.

За рулем Lada Granta находился 28-летний житель Нижнего Тагила, имеющий стаж управления10 лет. В течение 2023 года мужчина к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался

Оба водителя освидетельствованы на состояние алкогольного опьянения, трезвы. По факту ДТП проводится проверка.

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