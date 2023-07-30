Полиция привлечет к ответственности родителей четырех подростков, нарушивших комендантский час в Екатеринбурге

Сотрудники полиции провели более 50 профилактических бесед с несовершеннолетними и их законными представителями Фото: УМВД по Екатеринбургу

В субботу сотрудники полиции Екатеринбурга проверили, не гуляют ли подростки на улицах допоздна — они провели профилактическое мероприятие «Улица». В итоге в дежурные части были доставлены четверо несовершеннолетних. Они гуляли после 22.00 без родителей или законных представителей.

- Материалы в отношении их родителей по фактам нарушения Закона Свердловской области № 52, предусматривающего комендантский час для подростков, будут направлены в Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Также было проведено более 50 профилактических бесед с несовершеннолетними и их законными представителями.

Также на нарушении общественного порядка попались и взрослые — сотрудники полиции составили 20 протоколов. Из них 19 за распитие алкоголя в запрещенных местах и один за мелкое хулиганство.