В четырех свердловских городах ГИБДД перекрыла дороги

Причины для ограничения движения разные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четырех свердловских городах перекрыли дороги. Ограничения ввели в Краснотурьинске, Нижней Туре, Серове и Пышме. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

- Просим автомобилистов с пониманием отнестись к введенным ограничениям и планировать маршруты объезда заранее, - отметили в ГИБДД.

В Краснотурьинске 29 июля с 8 утра ограничили движение по улице Карла Маркса. Участок от улиц Чкалова до Чернышевского будет закрыт до 22:00 31 июля.

В Нижней Туре перекроют дорогу по улице 40 лет Октября. Ограничения будут действовать 29 июля с 10 до 23 часов. Причиной тому стало празднование Дня города.

В Серове 30 июля также введут запрет на проезд по улицам Ленина – Зеленая. Проехать по ним будет нельзя с 11 до 13 часов.

В Верхней Пышме 29 июля движение ограничат по улицам Ленина, Заводская, Первого мая и по переулкам Школьный, Куйбышевский. Транспорт не сможет проехать там с 10:30 до 15 часов. А 30 июля движение будет ограничено по улицам Заводская, Первого мая и переулкам Куйбышевский и Школьный. Там будут проводить Первенство Свердловской области по велоспорту.

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