В Екатеринбурге открылась новая ледовая арена

Арена вошла в большой спортивный кластер. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге открылась новая современная ледовая арена в комплексе «Калининец». Ее площадь достигает 58 метров в длину и 28 метров в ширину. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Ледовую площадку оборудовали электронным табло. В комплексе появился балкон для зрителей, шестью раздевалок, зал для общей физподготовки, тренажерным залом и тренерскими.

- В «Скон Арене» получилось объединить усилия как властей, так и любителей спорта. Здесь и грант, выигранный в 2019 году командой «Скон-Урал» в финале «Ночной хоккейной лиги» в Сочи, и поддержка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, и средства местного бюджета, и финансовое участие группы компаний «Скон» и «Фортис», – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Арена вошла в большой спортивный кластер. В «Калининеце» провели масштабную реконструкцию, теперь там есть легкоатлетический стадион, плавательный бассейн и ледовая арена.

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