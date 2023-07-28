В день исчезновения Даниил был одет в темные спортивные штаны и черную куртку. Фото: «Прорыв»

В районе перевала Дятлова ищут 18-летнего парня. О местонахождении Даниила Карпикова неизвестно с 26 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Место пропажи - Пермский край, Култаевское СП, поселок Объект КРП - Свердловская область, Ивдельский городской округ, Перевал Дятлова, - пояснили волонтеры.

Молодой человек высокого роста – 190 сантиметров, худощавого телосложения, у парня карие глаза, а волосы светлые. В день исчезновения Даниил был одет в темные спортивные штаны и черную куртку. На голове у него была черная бейсболка, а на ногах обуты черные кроссовки с белыми вставками. С собой у молодого человека была синяя спортивная сумка и черный рюкзак с металлической ручкой. Отмечается, что Даниил нуждается в медицинской помощи.

Сейчас поисками парня занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Даниил, сообщите об этом руководителю поискового отряда Наталии по номеру 89000440220. Также вы можете обратиться в МО МВД «Ивдельский», набрав 83438622442.

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