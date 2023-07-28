В Екатеринбурге ищут 38-летнюю женщину, пропавшую в мае

В Екатеринбурге ищут 38-летнюю женщину, пропавшую несколько месяцев назад. О местонахождении Анастасии Веревкиной (Ивченко) неизвестно с 5 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубого цвета, волосы светло-русые, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения женщина была одета в серый свитер и коричневые джинсы. На ногах у Анастасии были обуты белые кроссовки. Она носит очки. Сообщается, что женщина также может находиться в Омске.

На данный момент поиски Анастасии Веревкиной ведут волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться женщина, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Юлии по номеру 8-953-601-80-76. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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