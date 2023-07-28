На сферу туризма в Свердловской области потратят 332 миллиона рублей

Работы по 17 проектам планируют завершить к концу 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области на сферу туризма потратят 332 миллиона рублей. На выделенные деньги благоустроят пляжи, детские площадки и построят новые кафе и рестораны. Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

Поддержку от государства получат 17 проектов. Всего на конкурс подавалось 45 заявок. Все работы планируют завершить к концу 2023 года.

- Дополнительный отбор проводился по следующим направлениям: развитие пляжей, развитие национального маршрута «Демидовский», разработка новых турмаршрутов, создание доступной среды и мобильных путеводителей, – отметила директор Центра развития туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

К концу текущего года обустроят прибрежную территорию в восьми населенных пунктах. Например, на пляже у реки Чусовой построят новую детскую площадку и точку питания. А под Арамилем оборудуют пляж и всю необходимую инфраструктуру.

- Также пляжное направление получит развитие в Шалинском, Рефтинском, Первоуральском, Дегтярском городских округах, – добавили в региональном правительстве.

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