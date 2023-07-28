В Екатеринбурге сократилось количество арендных квартир

За два месяца стало в два раза меньше предложений по аренде квартир Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге сократилось число квартир, сдаваемых в аренду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил основатель сайта по поиску жилья «Драже» Никита Словиковский.

- Рынок «сжался» в половину по сравнению с маем. На «Циане» уже на 44% «похудела» база. А на «Драже» так и вовсе – на все 51%. За два месяца, - делится Никита Словиковский.

На данный момент екатеринбуржцы активно откликаются на объявления. Однако в связи с этим на рынке становится меньше предложений. А из-за этого цены на квартиры вырастут. Однако понижения их не ожидается. Подобная ситуация сложилась в 2022 году.

Основатель «Драже» отмечает, что цены на арендные квартиры станут больше на 20%. В данном положении арендаторам лучше соглашаться на более высокую оплату жилья, нежели искать новую квартиру для съема.

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