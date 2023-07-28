В Каменске-Уральском подростки на электросамокате наехали на велосипедиста

Электросамокаты часто попадают в ДТП Фото: Яна АСТАХОВА

Вечером 27 июля в Каменске-Уральском недалеко от остановки общественного транспорта «Улица Суворова» произошел дорожный инцидент с участием электросамокатчиков и велосипедиста. Об этом пишет портал KU66.RU.

На пешеходном тротуаре возле остановки стоял наряд ГИБДД. Мимо них на большой скорости проехали подростки на электросамокате, которые врезались в мужчину на велосипеде. После удара велосипедиста отбросило на газон.

Мужчина отделался царапинами, к медикам он обращаться не стал. По его словам, подростки извинились перед ним, после чего отправились кататься дальше.