За год в Свердловской области средняя зарплата выросла до 62,6 тысячи

Меньше всего в мае в среднем заработали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания – 33 691 рубль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскстат опубликовал результаты исследования уровня зарплат в разных сферах экономики Свердловской области. Самые актуальные цифры приведены за май 2023 года. Так, в среднем жители Среднего Урала зарабатывают в месяц 62 тысячи 662 рубля. Это на 16,3% больше, чем в мае 2022 года.

Если же говорить о том, какие профессии, по статистике, сейчас самые прибыльные, то на первом месте идут специалисты из области информации и связи, или проще говоря IT-специалисты. У них средняя зарплата в мае была 104 тысячи 577 рублей. Рост за год составил 17,7%.

На втором месте специалисты, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью. Их средняя зарплата – 99 тысяч 655 рублей. Рост зарплат составил 19,6%.

Ну а на третьем месте по доходам оказались сотрудники, занимающиеся научными исследованиями и разработками. В месяц в среднем они получают 97 тысяч 733 рубля. Рост зарплаты за год составил 13%.

А вот меньше всего зарплаты у тех, кто работает в гостиницах и на предприятиях общественного питания – в среднем 33 тысячи 691 рубль. При этом рост их зарплат составил 21%.