В Качканаре грузовик влетел в стену жилого дома

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Качканаре утром 28 июля водитель грузовика Freightliner снес Volkswagen Tiguan и Hyundai Elantra и улетел в стену жилого дома на улице Свердлова.

- В момент ДТП людей в легковых автомобилях не было. Люди в результате ДТП не пострадали, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

За рулем грузовика находился 38-летний мужчина из Екатеринбурга. Ранее он привлекался к административной ответственности три раза: по ст. 12.37 ч.2 КоАП РФ, ст. 12.15 ч.1 КоАП РФ, 12.16 ч.6 КоАП РФ - за отсутствие полиса ОСАГО, за несоблюдение требований дорожных знаков и за нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Медосвидетельствование показало, что он был трезв.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, обязательно обращать внимание на состояние здоровья и в случае плохого самочувствия или утомленного состояния остановиться и отдохнуть.

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