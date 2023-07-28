Девочку искали почти двое суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры показали, как искали пропавшую в Екатеринбурге восьмилетнюю девочку. На кадрах, опубликованных добровольцами, показана работа штаба. В поисковых мероприятиях было задействовано порядка 350 сотрудников полиции и волонтеров.

- Меньше чем за два часа в штаб приехало больше 200 неравнодушных жителей Екатеринбурга. Было распечатано и расклеено более 300 ориентировок, - рассказали в «ЛизаАлерт».

Напомним, девочка ушла гулять и не вернулась. Ее искали почти двое суток. К счастью, ее нашли живой. Следственным комитетом выясняется, были ли совершены в отношении школьницы противоправные действия. Для этого проводят допросы и экспертизы.

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