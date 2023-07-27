Группа «Винтаж» выступит в Екатеринбурге на Дне города

Концерт пройдет 19 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом выступит группа «Винтаж». Музыканты дадут концерт в честь 300-летия Екатеринбурга. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе администрации района.

- Хедлайнером ко Дню города в Академическом станет группа «Винтаж», - рассказали в администрации.

Концерт пройдет вечером 19 августа. Площадкой для выступления станет Преображенский парк. Напомним, что в прошлом году в Академическом давала концерт Клава Кока. В 2022 году певица презентовала новую песню на Дне города. Концерт посетители несколько тысяч человек.

Также стало известно, что в 2023 году в юбилей Екатеринбурга выступят «Агата Кристи», группа «Чайф», Niletto, хор Турецкого, «Дискотека Авария» и многие другие.

Отметим, что алкоголь в городе запретят продавать с 13 по 19 августа. Купить спиртное нельзя будет в Академическом и в центре города.

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