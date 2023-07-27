Экс-глава строительной компании из Екатеринбурга получил условный срок за кражу 285 млн из казны

Обвинитель хотел отправить бизнесмена в колонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший глава строительной компании из Екатеринбурга получил условный срок за хищение при выполнении государственных контрактов. Мужчину приговорили к пяти годам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд над 61-летним бизнесменом состоялся 27 июля. Руководитель «Березовскстройинвест» с 2013 по 2016 год заключил два госконтракта. Однако заказчикам предоставлял поддельные банковские гарантии и недостоверные сведения. За этот период глава компании смог украсть 285 миллионов рублей из казны.

- Государственный обвинитель в ходе судебных прений просил суд назначить жителю Екатеринбурга наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - отмечают в ведомстве.

Однако Верх-Исетский районный суд города назначил бизнесмену наказание в виде пяти лет условного лишения свободы. Помимо этого, свердловчанин обязан выплатить 700 тысяч штрафа. На данный момент приговор не вступил в силу.

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