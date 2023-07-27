В парке Маяковского появится парковка на сто мест

Ремонтные работы будут длится две недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Въезд в парк Маяковского с переулка Базовый закрыли на ремонт. Здесь после реконструкции появится большая парковка.

- Приводим в порядок парковку со стороны въезда с переулка Базовый, где могут оставлять свой авто посетители с детьми и инвалиды. Этот участок будет закрыт с 27 июля, а уже через две недели здесь появится удобная асфальтированная парковка почти на 100 мест, - рассказали в парке.

Фото: соцсети парка Маяковского

Напомним, в один из юбилейных для Екатеринбурга дней - 17 августа 2023 года, в парке Маяковского откроют единственный в Уральском федеральном округе Летний театр. Одним из хедлайнеров открытия будет Денис Мацуев.

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