Из-за велофестиваля и марафона в Екатеринбурге на два дня перекроют улицы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
5 и 6 августа в Екатеринбурге пройдут два спортивных мероприятия, из-за которых перекроют несколько улиц. Сначала пройдет велофестиваль «Астон. Велофест», посвященный Дню строителя- ради него перекроют движение с 7:30 до 12:30 5 августа. Ограничения вводятся на участках:
Список перекрытий
Еще одним спортивным событием станет марафон «Европа-Азия», который пройдет 6 августа. Для проведения спортивного события движение по ряду центральных улиц уральской столицы будет закрыто. Перекрытия коснутся следующих участков:
Список перекрытий
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