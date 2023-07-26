Из-за велофестиваля и марафона в Екатеринбурге на два дня перекроют улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 и 6 августа в Екатеринбурге пройдут два спортивных мероприятия, из-за которых перекроют несколько улиц. Сначала пройдет велофестиваль «Астон. Велофест», посвященный Дню строителя- ради него перекроют движение с 7:30 до 12:30 5 августа. Ограничения вводятся на участках:

Список перекрытий

Еще одним спортивным событием станет марафон «Европа-Азия», который пройдет 6 августа. Для проведения спортивного события движение по ряду центральных улиц уральской столицы будет закрыто. Перекрытия коснутся следующих участков:

Список перекрытий

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