Для Нижнего Тагила изготовили 19 «золотых» остановок

Остановочные комплексы готовы к отгрузке и установке. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Для Нижнего Тагила осужденные ИК-12 создали «золотые» остановки. Всего изготовили 19 комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН е по Свердловской области.

- В настоящее время закончена отработка заказа для муниципальных учреждений Нижнего Тагила по благоустройству улиц города, - пояснили в ведомстве.

На данный момент остановочные комплексы уже готовы к отгрузке и установке. Все изделия выполнены по технологическими нормами, указанными в проекте.

Создание остановок занимались 25 осужденных исправительной колонии. В ИК-12 в Нижнем Тагиле сотни осужденных производят изделия из металла и дерева. Также они занимаются швейным делом и создают товары широкого потребления. За 2022 года осужденные смогли произвести продукции на 600 тысяч рублей.

Напомним, что в сентябре 2022 года, в Нижнем Тагиле начали устанавливать «золотые» остановки, сделанные заключенными. Остановочные комплексы разместили в центре города.

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