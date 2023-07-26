В Югре из аварийного жилья расселили 41 тысячу человек

В Югре активно расселяют аварийное жилье Фото: Александр РОГОЗА

В Ханты-Мансийском автономном округе с 2019 года из аварийного жилья общей площадью в 637 тысяч квадратных метров расселили 41 тысячу человек. Все переселенцы получили новые квартиры. По темпам расселения аварийного жилья Югра занимает третье место по стране. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Также в ХМАО власти внимательно следят за работой управляющих компаний, в регионе даже создали специальную систему рейтинга, который обновляется каждые шесть месяцев.

Так, у управляющих компаний, занявших высокие места в рейтинге по итогам 2022 года, в нынешнем году увеличилось число обслуживаемых домов. В среднем на 9,5%. А у занявших последние месте уменьшился в среднем на четверть.