В УФИЦ направляются только осужденные, вставшие на путь исправления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области открывается еще один исправцентр. Он будет рассчитан на 84 осужденных к принудительным работам мужчин по специальностям слесарь, сварщик, фрезеровщик, электромонтер, грузчик, разнорабочий, водитель, токарь и другим.

- Осужденные УФИЦ будут трудоустроены на АО «Косулинский абразивный завод» и проживать в четырехэтажном здании общежития на территории предприятия, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Также там отметили, что в УФИЦ направляются только осужденные, вставшие на путь исправления, не имеющие нарушений распорядка учреждений, желающие поскорей выйти на свободу и воссоединиться со своими семьями.

В настоящее время в Свердловской области действует 5 участков, функционирующих как исправительные центры.

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