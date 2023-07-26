В УФИЦ направляются только осужденные, вставшие на путь исправления
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области открывается еще один исправцентр. Он будет рассчитан на 84 осужденных к принудительным работам мужчин по специальностям слесарь, сварщик, фрезеровщик, электромонтер, грузчик, разнорабочий, водитель, токарь и другим.
- Осужденные УФИЦ будут трудоустроены на АО «Косулинский абразивный завод» и проживать в четырехэтажном здании общежития на территории предприятия, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
Также там отметили, что в УФИЦ направляются только осужденные, вставшие на путь исправления, не имеющие нарушений распорядка учреждений, желающие поскорей выйти на свободу и воссоединиться со своими семьями.
В настоящее время в Свердловской области действует 5 участков, функционирующих как исправительные центры.
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