В Каменске-Уральском в здании бывшего кинотеатра разместят ТЦ с рестораном

В Каменске-Уральском перестраивают старый кинотеатр. Фото: KU66.RU

В городе Каменск-Уральский в здании бывшего кинотеатра «Юбилейный» после реконструкции разместят торговый центр с рестораном. Об этом пишет портал KU66.RU.

В торговом центре будут бутики и один ресторан.

Здание кинотеатра город продал в 2011 году за 8 миллионов рублей, после чего здесь организовали торговлю и выставки. Однако позже судебные приставы опечатали здание, так как у собственников не было разрешения на эксплуатацию объекта.

В 2022 году здесь без нужных разрешений провели выставку динозавров для детей, а теперь здание перестраивают.