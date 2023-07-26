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НовостиНедвижимость26 июля 2023 9:21

В Каменске-Уральском в здании бывшего кинотеатра разместят ТЦ с рестораном

Сейчас объект реконструируют
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Каменске-Уральском перестраивают старый кинотеатр. Фото: KU66.RU

В Каменске-Уральском перестраивают старый кинотеатр. Фото: KU66.RU

В городе Каменск-Уральский в здании бывшего кинотеатра «Юбилейный» после реконструкции разместят торговый центр с рестораном. Об этом пишет портал KU66.RU.

В торговом центре будут бутики и один ресторан.

Здание кинотеатра город продал в 2011 году за 8 миллионов рублей, после чего здесь организовали торговлю и выставки. Однако позже судебные приставы опечатали здание, так как у собственников не было разрешения на эксплуатацию объекта.

В 2022 году здесь без нужных разрешений провели выставку динозавров для детей, а теперь здание перестраивают.