В центре Екатеринбурга появится новая улица

Новая улица протянется от Мамина-Сибиряка до Свердлова. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге в районе железнодорожного вокзала появится новая улица. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Новая улица разместится на территории от Мамина-Сибиряка до Свердлова в Железнодорожном районе. Название для улицы еще не выбрано.

Сейчас для формирования улицы мэрия Екатеринбурга изъяла участок с металлическими гаражами по адресу улица Мамина-Сибиряка, 36. Сейчас администрация изымает участок на Мамина-Сибиряка, 32. Всего будут изъяты 18 объектов.