В Екатеринбурге установят около сотни новых дорожных камер

Часть техники установят уже в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге планируют установить около сотни новых дорожных камер. Об этом сообщили порталу TagilCity.ru в Министерстве транспорта Свердловской области.

- Развитие ТСАФ (сети камер) влияет на снижение общего показателя количества ДТП по вине водителей, - отмечается в документации Минтранса.

Комплексы будут фиксировать ряд нарушений. Например, камеры смогут распознать выезд на встречную полосу, превышение скорости, отсутствие ремня безопасности и нарушение правил парковки.

Часть техники установят уже в 2023 году. Их расположат на улицах Уральской, Бакинских Комиссаров, также на перекрестках Победы — Ильича, Ленина — Луначарского, Бакинских Комиссаров — Уральских Рабочих, Таватуйской — Теплоходного проезда. Камеры появятся в переулке Базовом.

На пешеходных переходах также появятся камеры. Технику установят на улицах Академика Бардина, Куйбышева, Окружной, Начдива Васильева и на Московском тракте. Пока неизвестна конкретная дата появления камер.

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