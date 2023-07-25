В Нижнем Тагиле начали возводить новый храм

Срок сдачи храма пока неизвестен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле началась подготовка к возведению нового православного храма на Вагонке. Его построят на улице Володарского. Об этом сообщило сетевое издание TagilCity.

На данный момент на месте возводят подсобное помещение для рабочих. Пока сроки сдачи храма неизвестны. На строительство собрали недостаточно денег для возведения, средства продолжают собирать.

- Потом со временем будем огораживать территорию. Ну, и соответственно, искать подрядчиков, которые будут курировать возведение нашего храма. Сейчас собираем денежные средства, так как к стройке нужно подготовится основательно, - рассказал священнослужитель отец Иоанн.

Расположение объекта выбрано неслучайно. До храма будет удобно добираться прихожанам. Строить его будут из дерева. Храм назовут в честь святителя Тихона, патриарха Всероссийского.

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