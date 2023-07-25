Средний размер автокредита в Свердловской области вырос до 1,26 миллиона рублей

Машины дорожают, поэтому растут размеры автокредитов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловской области средний размер автокредита за год вырос на 8,4% и составил 1,26 миллиона рублей. Год назад этот показатель составлял 1,16 миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

Средний размер автокредита растет на протяжении последних пяти месяцев, пиковое значение в 1,35 миллиона рублей держится второй месяц.

- С начала 2023 года средний чек кредита на приобретение автомобиля вырос почти на 15%, в июне зафиксировано наивысшее значение показателя за полтора года, - рассказывает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.