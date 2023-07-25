В лесу под Нижним Тагилом нашли пони по кличке Туман

Пони вернули в конный клуб. Фото: конный клуб

24 июля в конном клубе «Космос» в Нижнем Тагиле сообщили о пропаже пони по кличке Туман. В ночь на вторник питомца удалось обнаружить. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Пони ушел с пастбища, отбившись от табуна в Нижнем Тагиле в районе Новой Кушвы. После этого сотрудники конного клуба обратились к тагильчанам с просьбой сообщить о местонахождении питомца в случае его обнаружения.

Ночью пони вернули в конный клуб, его нашли в лесу. С ним все в порядке.

- Он был один, теперь он с нами, - рассказала сотрудница клуба.