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НовостиДом. Семья25 июля 2023 8:10

В лесу под Нижним Тагилом нашли пони по кличке Туман

Питомец отбился от табуна
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Пони вернули в конный клуб. Фото: конный клуб

Пони вернули в конный клуб. Фото: конный клуб

24 июля в конном клубе «Космос» в Нижнем Тагиле сообщили о пропаже пони по кличке Туман. В ночь на вторник питомца удалось обнаружить. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Пони ушел с пастбища, отбившись от табуна в Нижнем Тагиле в районе Новой Кушвы. После этого сотрудники конного клуба обратились к тагильчанам с просьбой сообщить о местонахождении питомца в случае его обнаружения.

Ночью пони вернули в конный клуб, его нашли в лесу. С ним все в порядке.

- Он был один, теперь он с нами, - рассказала сотрудница клуба.